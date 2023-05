SOCIAL CALCIO – I tifosi del Milan reagiscono all’infortunio rimediato da Leao contro la Lazio: la sua presenza per la Champions è in dubbio

Ansia in casa Milan per capire le condizioni di Rafael Leao, costretto ad uscire ad inizio primo tempo del match contro la Lazio per infortunio. Sensazioni non positive le prime per il portoghese, che ora è in dubbio per l’euroderby di Champions di mercoledì sera.

Io non voglio un derby senza Leao — Joseph (@Jos_gladiator) May 6, 2023

Ho bisogno di sapere che ha leao sto per avere un attacco di panico — gregor (@booscem1) May 6, 2023

Se non ci sarà Leao io sogno già il gol decisivo di CDK…le cose non succedono mai per caso!!!! — Leonardo (@Leonard84694152) May 6, 2023

Ci dite come sta LEAO? Mi sento a pezzi #Leao — Seby Grillo_93 (@sebygrillo) May 6, 2023

Tra le tante voci, però, se ne alza una che spera che, a risolvere la gara contro i cugini, sia quel De Ketelaere che fin qui non è mai riuscito a mettersi in mostra con la squadra di Pioli.

