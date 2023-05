Le parole di Leonardo Semplici, allenatore dello Spezia, prima del calcio d’inizio della sfida contro la Cremonese

Leonardo Semplici ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del calcio d’inizio della sfida dello Spezia con la Cremonese. Di seguito le sue parole.

«Rimangono cinque partite con quella di stasera, le affrontiamo una per volta. Pensiamo alla Cremonese, a fare una grande prestazione; starà a noi mettere in campo le nostre qualità che non ci hanno dato risultati ma dobbiamo proseguire in quel senso. Nzola Ha fatto solo un allenamento con noi. Ma chi scenderà in campo sta bene, è fiducioso e noi dobbiamo pensare al nostro compito, ad attuare quello che ci siamo detti».

