L’allenatore della Roma Josè Mourinho ha presentato la partita di domani contro la Cremonese: le parole in conferenza stampa

Le parole di Mourinho alla vigilia della Cremonese. Il tecnico spazia dagli avversari fino alle idee di mercato:

BELOTTI – «Il cambio di Salerno non era una segnale per dire che non avevo un attaccante. Mi sembra una cosa normale non avere una panchina all’altezza dei titolare. Se mi chiedi di avere un altro attaccante, non ti rispondo perché Tiago lo sa. Aspetto per vedere se si può fare, altrimenti si va avanti. Su Belotti dico una cosa sola: se vuole davvero venire alla Roma, mi piace questo suo entusiasmo».

TRIONFI – «L’Europa League non è così lontana dalla Conference League. Sono diversi solo i gironi e la fase ad eliminazione diretta, dato che ci saranno super potenze, ma non è troppo diversa. Ne abbiamo vinta già una, siamo migliorati, ma il problema è che sono migliorate anche le altre. Per noi che vogliamo migliorare il nostro posizionamento dello scorso anno non è un bene. Vediamo se possiamo vincere».

CREMONESE – «La base di tutto è la passione dei tifosi, però noi sentiamo l’orgoglio di avere qualche responsabilità nello sviluppare questo entusiasta. Fa bene a noi, ma anche al calcio italiano. All’estero, la gente guarda le nostre partite dell’Olimpico. Carica noi, ma anche gli avversari. Per me la Cremonese non è una neo promossa: è organizzata, sa come giocare e far giocare l’avversario, hanno giocatore di qualità. I due davanti hanno un elevato potenziale. Facile scrivere o dire che sarà una partita da tre punti in tasca, io invece dico che sarà difficile».

ZANIOLO – «Sta molto bene. Sono d’accordo, fisicamente sembra più agile e per lui non è facile resistere 90 minuti con la sua intensità. Il merito è suo, poi arriviamo noi. Con lo staff alleniamo bene, abbiamo voglia di allenare. Lui sta bene ed è merito suo. Se mi chiedi se mi piacerebbe che rimanesse qui, dico sì».

(da Vocegiallorossa).

