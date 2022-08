Intervenuto sul proprio profilo Twitter, Claudio Marchisio ha fatto il punto sulla corsa scudetto, Le parole

Intervenuto sul proprio profilo Twitter, Claudio Marchisio ha fatto il punto sulla corsa scudetto, Le parole:

MARCHISIO – «Grazie anche al ritorno di Lukaku, l’Inter continua ad essere, per me, la squadra più completa. Ciò non vuol dire essere i favoriti (vedi l’anno scorso, senza togliere i grandi meriti del Milan). Aspettiamo le avversarie, Juve, Napoli e Roma».

The post Marchisio: «Scudetto? Questa è la squadra più completa» appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG