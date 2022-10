Conferenza stampa Palladino, il tecnico del Monza parla alla vigilia del match di campionato contro il Milan

Raffaele Palladino, allenatore del Monza, ha parlato alla vigilia del match contro il Milan.

COSA SI ASPETTA – «Come dice Pioli sarà una partita romantica. So quanto ci tengono Berlusconi e Galliani, in rossonero hanno fatto qualcosa che rimarrà nella storia. Noi stiamo percependo questa atmosfera particolare, ci dà grinta e voglia per giocare in uno stadio che sarà tutto pieno».

SENSAZIONI – «Sono felice, ho un grande gruppo che vuole sempre migliorarsi. Adesso affronteremo il Milan, da qui alla sosta sappiamo di non doverci esaltare. Sappiamo che stiamo facendo bene ma anche che c’è ancora molto da dover fare».

MILAN – «Ho visto la partita dove hanno vinto a Verona, ma ne avrò viste anche altre 10. In questo momento è una delle migliori formazioni in Italia, giocano un grande calcio. Complimenti a Pioli. Hanno tante risorse sia in campo che in panchina, da loro si può imparare tanto ed è bello guardarli. Proveremo a fare la nostra gara, siamo consapevoli delle nostre qualità».

