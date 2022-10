Il tecnico del Monza Raffaele Palladino ha rilasciato qualche dichiarazione in conferenza stampa sul match di domani contro il Milan

Raffaele Palladino, tecnico del Monza, parla così alla vigilia del match contro il Milan. Le sue dichiarazioni in conferenza stampa.

GARA ROMANTICA – «Ha ragione Pioli, è una partita romantica. So quanto ci tengono Berlusconi e Galliani, non vedono l’ora che arrivi domani. Hanno fatto qualcosa di unico con il Milan che resterà negli annali del calcio. Non stiamo percependo questa atmosfera particolare, ci da grinta e voglia di affrontare bene questa sfida. Sarà bello giocarla in uno stadio tutto pieno.»

PESO EMOTIVO – «Non deve essere una zavorra o un peso questa partita. Ai miei calciatori ho detto che dobbiamo goderci questo periodo, deve esserci leggerezza mentale nel fare le cose e giocare a calcio. Queste partite sono belle da affrontare, danno visibilità e possono cambiare la storia di tutti noi. Possono cambiare le carriere gare come queste. Danno morale, voglia di giocarle e tante emozioni. Non dobbiamo mai perdere di vista il nostro obbiettivo: umiltà e determinazione al primo posto.»

MILAN – «Ho visto la partita dove hanno vinto a Verona, ma negli ultimi giorni ho visto almeno 10 partite dei rossoneri. In questo momento è una delle migliori formazioni in Italia, giocano un calcio fantastico e lavorano per principi di gioco ed occupazione degli spazi. Complimenti a Pioli. Hanno tante risorse sia in campo che in panchina, è stato un divertimento studiarli perchè ho anche imparato tanto. Proveremo a fare la nostra gara, siamo consapevoli delle nostre qualità. Servirà anche un pizzico di leggerezza.»

COME METTERE IN DIFFICOLTÀ IL MILAN – «Ha organizzazione, senza dubbio. Ha anche una grande condizione fisica, in crescita. Abbiamo tenuto botta all’Udinese che è una squadra molto forte e faremo altrettanto con il Milan. La nostra idea è limitare le cose che fanno meglio e dopo cercheremo di giocare con voglia e coraggio, perchè non penseremo solamente a difendere ma vogliamo dare un senso a questa partita. Sono certo che i miei calciatori ce la metteranno tutta per mettere in difficoltà il Milan.»

FIRMERESTI PER UN PARI – «Per il mio carattere dico di no. A me interessa anche la prestazione oltre al risultato. Ho chiesto ai giocatori di godersi la giornata e le partite poi vanno giocate. Il calcio è imprevedibile, può succedere di tutto.»

