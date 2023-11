Conferenza stampa Pedro, l’attaccante biancoceleste ha così parlato alla vigilia della sfida di Champions col Celtic

In conferenza stampa, Pedro ha parlato così alla vigilia di Lazio-Celtic.

INSIDIE – «Sarà una partita difficile come sempre in Champions, loro hanno giocato molto bene anche in Scozia. Sono una squadra fisica, forte e che gioca anche bene con la palla. Per noi è un’altra finale, difficile come tutte le gare di Champions. È anche un’opportunità per ritrovare il nostro gioco davanti ai tifosi. Speriamo di ritrovare entusiasmo con una bella vittoria».

CELTIC – «Hanno una squadra molto forte con alcuni giocatori importanti come Joe Hart o McGregor che gioca bene il pallone. Sono difficili da battere e hanno un buon gioco, lo abbiamo visto nell’andata. Vedremo domani come stanno, ma in linea generale sono una grande squadra con buoni giocatori».

COSA MANCA ALLA LAZIO – «Non lo so, è difficile trovare i motivi. Noi stiamo lavorando bene, ovviamente c’è qualcosa che non va rispetto all’anno scorso. Contro le squadre più piccole non riusciamo a fare una bella prestazione e a prendere la partita in mano. Sicuramente dobbiamo fare autocritica e tornare all’inizio, le cose basiche. Correre di più, stare concentrati: questo può dare più fiducia. Quando manca il risultato hai la pressione di vincere per forza. Noi dobbiamo pensare partita per partita senza guardare la classifica. Ovviamente il margine di errori per noi in campionato e basso. Dobbiamo tornare all’inizio e dare tutto in campo».

