Ai canali ufficiali del club, José Mourinho ha analizzato la vittoria della Roma sull’Udinese.

LE PAROLE – «Non doveva esserci una reazione, dovevamo chiuderla nel primo tempo. Poi nel secondo ci è sembrata troppo semplice per non chiuderla, ma se hai un momento di poca concentrazione rischi di rimettere in gioco l’avversario. Poi sì, c’è stata una reazione fantastica e un pubblico fantastico, un allenatore non male con i cambi… I giocatori sono entrati in campo con l’atteggiamento giusto. Sono felice per i punti, ma io non devo stare né in paradiso né inferno e io non lo sono».

