Conferenza stampa Pioli, l’allenatore del Milan parla alla vigilia del match contro l’Empoli: le sue dichiarazioni

Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Empoli-Milan.

CALENDARIO – «Giocheremo 12 partite in 44 giorni, non dobbiamo cambiare la nostra mentalità, ci prepereremo sempre al meglio soddisfatti di aver dato sempre il massimo».

REBIC E ORIGI – «Le soste sono sempre particolari, la squadra sta bene. Rebic sta bene e sarà convocato. Origi sta meglio ma non è ancora a disposizione per Empoli».

GIROUD – «Olivier è un campione in campo e fuori dal campo. Sta bene mette grande entuasiasmo in quello che fa, non ci sorprende, deve continuare così».

CONTINUA SU MILANNEWS24

L’articolo Conferenza stampa Pioli: «La mentalità non cambio. Ecco come stanno gli infortunati» proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG