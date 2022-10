Stefano Pioli interverrà in conferenza stampa alla vigilia di Dinamo Zagabria-Milan. Ecco le parole dell’allenatore rossonero

Stefano Pioli interverrà in conferenza stampa alla vigilia di Dinamo Zagabria-Milan. Ecco le parole dell’allenatore rossonero:

IMPORTANZA DELLA PARTITA: «Ci giochiamo tantissimo, se vogliamo arrivare all’ultima partita del girone con chance di qualificazione dobbiamo fare punti. Sfida importante che abbiamo preparato per l’importanza che ha. Non abbiamo bisogno di rabbia ma di lucidità e determinazione, sappiamo che la Dinamo è un avversario difficile soprattutto qui, non perde in casa da dicembre 2021. Siamo convinti delle nostre qualità, dobbiamo approcciare bene la gara e farlo con continuità sarà importante».

COME CI ARRIVA IL MILAN: «Ci arriviamo bene, siamo abituati a questi standard. Gli allenamenti servono per recuperare, abbiamo rivisto la gara dell’andata. Siamo pronti per la sfida di domani. Domani dobbiamo giocare con continuità, stare dentro la partita. A volte perdiamo le distanze, così facendo corriamo di più e perdiamo energie. Questo domani non deve succedere».

PARTITA PIU’ IMPORTANTE IN CARRIERA: «Per quanto mi riguarda, tutte le partite hanno un peso specifico importante. Vale anche per la squadra, chiaro che è una partita importante ma ne giocheremo altre e alcune ne abbiamo già giocate. Non credo di dover motivare la squadra perchè sanno benissimo dell’importanza della sfida di domani. Nella prima partita abbiamo imparato che la Dinamo chiude bene gli spazi e riparte molto bene con due attaccanti di qualità Dovremo fare attenzione, sono tutti calciatori di qualità. Stanno vincendo il campionato e in Champions hanno vinto col Chelsea e pareggiato col Salisburgo».

The post Conferenza stampa Pioli: «La sfida di domani vale tantissimo, noi ci arriviamo bene. Servirà lucidità» appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG