Conferenza stampa Pioli: le parole del tecnico rossonero dopo la vittoria del suo Milan contro il Sassuolo a San Siro

Intervenuto in conferenza stampa dopo la gara vinta contro il Sassuolo, Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha parlato in conferenza stampa:

PARTITA – «Abbiamo fatto un buon primo tempo, anche se forzando un po’ troppo la profondità già con i difensori, dovevamo farlo con più precisioni… Credo che abbiamo fatto la partita che andava fatta. Quindi sono soddisfatto. C’è stato un momento in cui si ripartiva da una parte e dell’altra. Dobbiamo migliorare tanto nell’ultimo terzo di campo, gestendola meglio».

BENNACER-REIJNDERS – «Parlo tanto con i miei giocatori e credo che in questo momento siano le posizione che sentono di più».

VOTO AL 2023 – «2023 sufficiente, vi auguro un nuovo anno di felicità e di salute, magari anche per noi, con qualche soddisfazione sportiva magari».

CERCHIO A FINE PARTITA – «Per me è normale, lo hanno fatto anche prima di uscire in campo fuori dalle telecamere. È un gruppo che, lo dico fra virgolette, va da solo ormai. Ne abbiamo passati di momenti difficili, abbiamo preso brutte scoppole, ma non ci siamo mai arresi, affrontando le difficoltà con la giusta coesione».

The post Conferenza stampa Pioli: le parole del tecnico dopo il Sassuolo appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG