Stefano Pioli interviene in conferenza stampa alla vigilia del derby tra Milan e Inter. Le parole dell’allenatore rossonero:

«Il nostro è un percorso condiviso dal club, siamo andati in questa direzione, importante confermare un blocco di giocatori già presenti»

DERBY – «Sarà una partita diversa, porteremo in campo i nostri valori, la qualità nelle partite importanti fa la differenza. Inter? Ci sono tante squadre forti, siamo due squadre che si conoscono, mi aspettano una partita vibrante, chi vincerà i duelli avrà più possibilità di vincere»

«Non conta come si arriva ma come si gioca, cercheremo di farlo al meglio dall’inizio alla fine. Non credo che si siamo favoriti. Noi dobbiamo avere quella tenacia e fame che ci permettere di avere a favore anche i singoli episodi»

«Non abbiamo solamente Leao ma anche altre situazioni dove possiamo essere pericolosi»

«So che saranno presenti domani. La nuova proprietà avrà le stesse ambizioni di quella precedente, siamo in buone mani»

