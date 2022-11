Conferenza stampa Pioli: le parole alla vigilia di Milan-Salisburgo. Il tecnico rossonero presenta il match

Stefano Pioli a partire dalle 14.00 presenta Milan-Salisburgo in conferenza stampa.

DOPPIO RISCATTO PER LONDRA E TORINO – Far bene significherebbe tanto, è il nostro primo obiettivo stagionale che era chiaro nella testa. Ci siamo costruiti questa possibilità, era impensabile che senza vincere col Chelsea neanche una partita ci saremmo trovati qui. Sappiamo qual è la nostra responsabilità, siamo delusi per domenica ma ora c’è solo concentrazione per domani.

