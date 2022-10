Stefano Pioli interverrà in conferenza stampa da Londra per presentare la sfida di domani contro il Chelsea in Champions League

Stefano Pioli interverrà in conferenza stampa da Londra a partire dalle 20:20 per presentare la sfida di domani contro il Chelsea in Champions League. Segui con noi la diretta LIVE.

The post Conferenza stampa Pioli LIVE: le parole del tecnico alla vigilia del Chelsea appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG