Conferenza stampa Pioli post Milan Udinese: le sue dichiarazioni dopo il match di San Siro dell’undicesima giornata di Serie A 2023/24

(inviato a San Siro) – Stefano Pioli in conferenza stampa dopo Milan Udinese.

«Abbiamo fatto una partita negativa, la prestazione peggiore nell’ultimo periodo, abbiamo fatto fatica in tutto. Dispiace perchè volevamo riprendere un certo tipo di discorso a livello di prestazione»

GRUPPO – «Bisogna parlare della prestazione non del gruppo, siamo stati generosi ma non siamo stati lucidi. A livello tecnico e tattico non abbiamo fatto una bella prestazione»

FISCHI – «I tifosi ci hanno sempre applauditi, oggi abbiamo meritato i fischi. Non vedono l’ora di tornare a poterci di nuovo applaudire»

INFORTUNATI – «Conto di recuperare Theo, Kjaer, Pulisic e Chukwueze. Krunic ha avuto un fastidio poi anche per l’ammonizione ho preferito non rischiarlo»

PARTITA – «Non siamo riusciti a fare quello che avevamo preparato con la velocità giusta, sono convinto che la reazione ci sarà»

