Conferenza stampa Pioli post Monza Milan Trofeo Berlusconi: le sue dichiarazioni dopo la vittoria dei rossoneri

Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa dopo Monza Milan, Trofeo Berlusconi 2023. Le parole riprese da TMW.

ANALISI – «Non possiamo essere ancora prefetti, non lo siamo. A differenza della gara col Barcellona ho visto cose più positive che negative. Su altre cose dobbiamo lavorare».

REIJNDERS – «Giocatore intelligente e che fa giocare bene la squadra, mi piace come gioca il centrocampo, abbiamo ragazzi con caratteristiche diverse».

DE KETELAERE – «Non c’era stasera perché ci sono situazioni di mercato, ci si aspettava molto da lui, non è riuscito a dare tutto quello che può. Si tratta di capire la situazione migliore per noi e per lui».

MERCATO – «La società ha operato bene, mi piace lo spirito della squadra, abbiamo le qualità giuste per giocare bene il calcio che piace a noi. Poi c’è il campo che dà i giudizi, ma io sono entusiasta di allenare questa squadra».

KRUNIC – «Secondo voi faccio giocare un giocatore che non si allena bene o con la testa da un’altra parte? Lui con gli atteggiamenti mi dice altro. Non sono le parole che contano ma gli atteggiamenti e Rade su questo non ha mai sbagliato».

I NUOVI COL TRENTO – «I nuovi li vedremo dall’inizio, al massimo 45 minuti. Partiamo con l’obiettivo di arrivare in alto, ci sono 5-6 squadre che puntano al titolo».

