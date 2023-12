Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa nel post partita di Newcastle Milan. Ecco cosa ha detto l’allenatore

«Volevamo continuare il percorso in Champions, pur sapendo delle difficoltà del girone. Serata dolce e amara, il Milan in Inghilterra non vinceva da molti anni. Vogliamo fare l’Europa League con la convinzione di poterla vincere. Ora dobbiamo calarci bene in campionato, e consolidare il terzo posto e sperare in qualcosa di più»

PRIMO E SECONDO TEMPO «Nel primo tempo abbiamo fatto fatica per due motivi, per la loro pressione, e non siamo stati bravi noi in fase di possesso. Con Leao abbiamo avuto una bella occasione con, nella ripresa molto meglio. Non è il miglior momento della stagione, non c’è molta positività ma sono stati bravi i ragazzi a crederci. I cambi aiuteranno tanto, perché abbiamo pagato di avere pochi cambi fin qui»

SODDISFAZIONE A FINE GARA – «Non era così facile vincere qui, ci dà gratificazione per la partita che abbiamo fatto. Però è una partita che ci deve dare fiducia e convinzione e forza. Credo nel potenziale della squadra e sono dispiaciuto che non sono ancora riuscita a farla rendere al meglio»

POSSIBILITA’ DI ANDARE IN CHAMPIONS – «Noi dovevamo vincere, potevamo fare solo questo. C’è delusione perché volevamo rimanere in Champions e rimpianto per com’è andato il, su questo c’è delusione»

