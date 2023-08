Conferenza stampa Pioli pre Milan Torino: quando parla il tecnico prima della gara valevole per la seconda giornata di Serie A

Reduce dalla bella vittoria all’esordio contro il Bologna, per il Milan ora è arrivato il momento di aprire i battenti di San Siro per la prima stagionale in casa.

Sabato sera a San Siro arriva il Torino, per una sfida che Stefano Pioli presenterà in conferenza stampa domani nel centro sportivo di Milanello a partire dalle ore 14.

