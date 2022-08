Conferenza stampa Provedel, il neo portiere della Lazio si presenta a giornalisti e tifosi. Ecco le sue dichiarazioni

L’ultimo arrivato in casa Lazio si presenta a giornalisti e tifosi. Ivan Provedel è stato presentato in conferenza stampa dal club biancoceleste.

SALTO ALLA LAZIO – «Ringrazio Tare e la società per aver portato a termine questa trattativa così lunga. Non c’è un’età, ho avuto anche un infortunio che mi ha rallentato. Penso ogni giorno solo di fare il massimo per migliorare e dare un contributo alla squadra per gli obiettivi di raggiungere. Per me è un onore essere qui».

SITUAZIONE FISICA – «Io mi allenavo ogni giorno pensando di migliorarmi e farmi trovare pronto se la trattativa fosse andata in porto, ci ho sperato ogni giorno. Sono un professionista e volevo entrare il prima possibile in condizione».

