David Okereke, attaccante della Cremonese, si è raccontato in un’intervista alla Gazzetta dello Sport, le sue parole

L’attaccante della Cremonese David Okereke ha parlato ai microfoni della Gazzetta dello Sport.

CHE GIOCATORE E’ – «Mi piace attaccare la profondità, però con il tecnico e i miei compagni stiamo cercando di migliorare sotto altri aspetti per sorprendere gli avversari, rendendo il nostro gioco più imprevedibile».

LOTTA SALVEZZA – «L’esperienza dell’anno scorso mi è servita molto. Mi ha fatto capire che in Serie A bisogna tenere sempre alta la concentrazione. Cercando di non focalizzarsi troppo sugli errori, imparando da questi e poi lasciarli andare e guardare avanti. L’aspetto mentale è importante tanto e forse anche più di quello tecnico».

DE KETELAERE – «Sono molto contento per Charles perché è un bravissimo ragazzo e un calciatore già maturo per la sua età. All’inizio al Milan non sarà semplice sia per la lingua sia per lo stile di gioco italiano ma sono sicuro che farà bene».

RIVEDERSI IN OSIMHEN – «In comune abbiamo la velocità e la rapidità dei movimenti».

L’articolo Cremonese, Okereke: «Ecco la ricetta per la salvezza. Osimhen? In comune abbiamo questo» proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG