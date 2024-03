Intervenuto in conferenza stampa al termine di Atletico Madrid Inter, il tecnico dei Colchoneros ha risposto così alle domande

Al termine di Atletico Madrid Inter, il tecnico dei Colchoneros, Diego Simeone, si è presentato ai microfoni dei giornalisti in conferenza stampa ed ha parlato così.

COME COMMENTO LA QUALIFICAZIONE? – «Noi abbiamo rispetto e ammirazione per la nostra gente, è stato emozionante l’accoglienza prima della partita. Venivamo da un periodo difficile, quindi era il momento di dare e non di chiedere ai tifosi. Per fortuna lo abbiamo fatto, il loro appoggio è stato fondamentale. Abbiamo giocato contro un rivale incredibile, una squadra molto associativa. I nostri difensori sono stati straordinari, anche chi è entrato dalla panchina. Abbiamo bisogno di questo. Siamo nelle prime 8 d’Europa, sembra facile ma non lo è. Io devo trasmette energia affinché i giocatori giochino così. Stavamo perdendo 1-0 ma il piano non è cambiato. Non si sono messi a pensare, hanno corso perché questo stadio è incredibile».

SE MI SONO TOLTO UN PESO? – «Mi conoscete da tanto tempo. Dopo il ko col Cadice si diceva che non avessimo nessuna possibilità di vincere con l’Inter. Così reagisce una grande squadra».

L’IMPORTANZA DI QUESTA VITTORIA – «Stiamo facendo una Champions molto buona, abbiamo giocato contro una delle 5 migliori d’Europa e siamo riusciti a eliminarlo. Potevamo vincere nei tempi regolamentari, ora dobbiamo migliorare».

COSA DICO AI TIFOSI? – «Quello che dico loro è ‘grazie’. Sono qui da 12 anni e continuo a seguire queste emozioni come se fosse la prima volta».

SU OBLAK, ELETTO MVP DELLA PARTITA – «Penso alla partita del Leverkusen. Oblak è uno dei migliori portieri d’Europa, sono contento per lui. Ci ha salvato a inizio partita, si merita tutto».

SE HO PARLATO CON INZAGHI? COSA MANCA ALL’INTER? – «Non ha perso una partita, ha quasi sempre vinto. Ma può succedere di perdere contro una squadra forte che fa una bella partita. E’ incredibile come gioca, ha tante situazioni di gioco da gestire. Abbiamo fatto 5-4-1 perché ti arrivano da tutte le parti. Bastoni, Pavard, mettono cross e cross e cross… Grandissima partita dei difensori che ci ha permesso di sostenere forte il gioco associativo. Il grande merito va all’Atletico Madrid per la qualificazione ai rigori che è andata dalla nostra parte».

SU GRIEZMANN E DEPAY – «E’ una tua opinione, non posso discuterla. Morata è un grande attaccante, mi è piaciuto come è entrato Memphis che non aveva fatto bene con il Cadice».

DOMANI TESTA AL BARCELLONA? – «Questo, se non mi succede, mi manderanno un messaggio che la cosa più importante è quello che deve succedere. Tutti, soprattutto la società ha bisogno della Champions, il Barcellona viene da una grande vittoria con il Napoli».

Conferenza stampa Simeone post Atletico Madrid Inter: le parole del tecnico

