Diego Simone è intervenuto a Sky post Atletico Madrid-Inter, ecco cosa ha svelato l’allenatore del club spagnolo, qui le sue parole

Un entusiasta Diego Simeone ha parlato a Sky Sport dopo il big match di Champions League Atletico Madrid Inter, ecco le sue parole.

ATLETICO MADRID-INTER – «Abbiamo un vantaggio, la nostra gente, lo stadio era pieno, venivano da alcune partite brutte ma la gente c’era e ci ha sostenuto. I giocatori lo sentono, gli fa bene questo sostegno, e abbiamo giocato una grandissima partita contro una squadra fortissima, con velocità di gioco, due centravanti incredibili. Abbiamo avuto un piano, lo squadra l’ha seguito anche sotto di un gol. Nel secondo tempo abbiamo fatto una grande partita pur subendo due volte contropiede. Abbiamo avuto diverse palle gol per vincere ma siamo andati ai supplementari. Abbiamo gestito bene le forze e abbiamo retto fino alla fine. I rigori questa volta sono andati dalla parte nostra».

MEGLIO IN CASA CHE FUORI – «Difficile da spiegare. Devo migliorare forse io per trasmettere ai ragazzi quello che si vede in casa. Abbiamo tempo per lavorarci e migliorare soprattutto in questa situazione. Per vincere bisogna far bene anche fuori casa».

SOGNO – «L’anno scorso di questi tempi Inter arrivava da un percorso in campionato così così ma aveva superato il Porto in Champions. Sarà difficile ma sappiamo che in casa siamo forti e vogliamo arrivare lontano».

L’articolo Simeone a Sky: «Atletico Inter? Il nostro vantaggio è solo uno, ve lo rivelo» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG