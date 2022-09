Conferenza stampa Thiago Motta, le parole del neo tecnico del Bologna nel giorno della sua presentazione

Thiago Motta è stato presentato in conferenza stampa come nuovo tecnico del Bologna.

ULTIMA GARA – «Al di là della vittoria la squadra ha fatto una buona partita contro una grande squadra, la reazione avuta dopo lo svantaggio è stata molto significativa. Ho semplicemente fatto i complimenti ai ragazzi».

OBIETTIVI – «Adesso è tutto relativo, servirà tempo per conoscersi e per capire come mettere in campo la squadra per il bene della società. Il tempo nel calcio non esiste e quindi lavoreremo tutti al massimo per raggiungere il livello che vogliamo».

MODULO – «Sì, ho in mente come la squadra vorrei che stesse in campo, dobbiamo metterla in pratica. Arnautovic? Abbiamo giocato assieme, ha fatto sei gol, mi aspetto tanto da lui ma anche da tutti gli altri. C’è la possibilità di dimostrare il valore della squadra sia in allenamento che in partita».

TIFOSI – «Daremo il massimo, l’ho detto anche ai giocatori e questo non è negoziabile. Dobbiamo migliorarci sempre in modo tale da competere contro tutte le squadre in partita».

