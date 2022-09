Tiago Pinto, direttore della Roma, ha parlato del mercato dei giallorossi appena concluso in conferenza stampa

MERCATO – «Tre mesi difficili. La squadra è migliorata e di questo sono certo. Abbiamo più soluzioni e siamo la quarta squadra più giovane della Serie A. La strategia è quella di dare spazio anche ai nostri giovani come Zalewski. Mourinho ha fatto un grande lavoro nel trasformare i giocatori, ma non parliamo mai di Scudetto. Non ci vogliamo nascondere, ma fatico a pensare da qui a maggio».

ZANIOLO – «Mai vicino ad andarsene. Quest’anno può fare meglio e ci ha già aiutato tanto. Ho parlato con Vigorelli per programmare un incontro e non alimentare le voci di mercato».

FFP – «Avremo tempo per parlarne. Ho in testa il progetto dei Friedkin che vuole proprio come primo punto la sostenibilità. L’eredità raccolta da loro era pesante quindi ci vuole tempo per sistemare la situazione».

