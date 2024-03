Trpisovsky interviene in conferenza stampa nel post partita di Milan Slavia Praga. Ecco cosa ha detto l’allenatore

(inviato a San Siro) – Le parole di Trpisovsky in conferenza stampa nel post partita di Milan Slavia Praga. Ecco cosa ha detto l’allenatore:

RITORNO «Le possibilità di ribaltare il risultato ci sono, davanti ai nostri tifosi spingeremo di più. Nei primi 25′ abbiamo giocato meglio del Milan, dopo l’espulsione la nostra qualità è scesa e ha compromesso la partita. Senza sarebbe stata una partita più intensa. Sono quasi sicuro che al ritorno vinceremo»

ESPULSIONE – «Non ho rivisto l’episodio, non sono convinto fino in fondo ma non sono io l’arbitro, mi dispiace per questo, la partita poteva essere diverso. Ci sono delle situazioni ed interventi che possono essere evitati. La partita compromessa dal risultato»

RAMMARICO – «Mi dispiace di non aver giocato in undici, la partita poteva avere un altro risultato, era difficile reagire dopo i due gol su palla inattiva. Sono dispiaciuto anche per il quarto gol, forse si poteva fare qualcosa di più per evitare il secondo e il terzo gol»

PRESTAZIONE DEL MILAN – «Credo quello che avevo detto ieri sul Milan, forse la prestazione in certe fasi era meno eclatante. Se noi avessimo difeso meno bene il risultato poteva essere più sfavorevole. Contro la Roma abbiamo dato qualcosa di più poi vedremo a Praga»

PIU’ PRONTI DEL MILAN – «Sono super convinto, per il team che abbiamo e per i tifosi che riempiranno lo stadio. Saremo ancora più preparati, sarà una partita difficile ma non mi sento fuori, crediamo nelle nostre forze. Per noi sarebbe eccellente se succedesse»

