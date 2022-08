Conferenza stampa Wijnaldum, la Roma presenta ufficialmente davanti ai giornalisti il suo nuovo centrocampista

La Roma ha presentato ufficialmente in conferenza stampa Georginio Wijnaldum.

PRONTO PER LA SALERNITANA – «Non ho fatto la preparazione abituale estiva, ma ovviamente non significa che io non abbia lavorato. Mentalmente mi sento pronto, vediamo come recupererò anche fisicamente. Vedremo il parere dei medici e poi deciderà il mister. Da parte mia c’è la massima disposizione».

PERCHE’ LA ROMA – «Ho scelto la Roma per tutto l’interesse che hanno dimostrato. Quando ho interpellato giocatori come Salah e Strootman mi hanno parlato tutti bene di Roma, così come ha fatto anche Hakimi. Conoscevo la Roma perché avevo giocato qui all’Olimpico con il Liverpool e sapevo di arrivare in un club fantastico. Ho chiesto dei consigli a chi poteva saperne più e tutti me ne hanno parlato così bene. Mi sono sentito apprezzato».

SERIE A CAMPIONATO DI SECONDA FASCIA – «In questo momento è difficile poter rispondere perché non ci ho ancora giocato. Ol campionato più competitivo dove ho giocato è la Premier League al momento».

MOURINHO – «A dire il vero ci siamo sentiti quando le trattative erano in una fase avanzata, non c’è stato bisogno di insistere per convincermi. Mi ha ringraziato per la mia scelta. La bacheca del mister parla da se. Chiunque, me compreso, vuole lavorare con lui e quando ci ho parlato mi ha motivato ulteriormente a venire».

