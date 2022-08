Il Manchester United rinuncia all’acquisto di Marko Arnautovic a causa dei propri tifosi: ecco cosa è successo

Come riferito da The Athletic, il Manchester United non affonderà il colpo per Marko Arnautovic.

L’attaccante del Bologna non è infatti visto di buon occhio dai tifosi, che preferirebbero ben altri profili in un momento così delicato per il club.

L’articolo Bologna, lo United molla Arnautovic: decisivi i tifosi dei Red Devils proviene da Calcio News 24.

