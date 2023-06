Conferenza stampa Zalewski: le parole del giallorosso dopo la sfida tra la Roma e Spezia. Le dichiarazioni

(Matteo Celletti inviato all’Olimpico) – Nicola Zalewski, giocatore giallorosso, ha parlato in conferenza stampa dopo Roma-Spezia di Serie A.

PAROLE – «Mercoledì è stata una partita molto intensa. Per noi l’Europa League era uno dei nostri obiettivi. Qualcuno e qualcosa ci ha impedito di andare in Champions, ma sono contento della reazione della squadra. Se il gol era mio? Il gol era importante a prescindere da chi lo segna, era importante pareggiare prima della fine del primo tempo. Ci giocavamo la vita. Nella seconda stagione sono cresciuto tanto, quest’anno ho avuto momenti altalenanti rispetto alla fine della scorsa e l’anno prossimo cercherò di essere più continuo. Se quest’anno siamo più solidi mentalmente? Abbiamo avuto una buona reazione oggi, l’anno prossimo cercheremo di essere più continui. Oggi è stata una partita intensa, noi ci giocavamo tanto così come loro. Se in campionato qualcuno ci ha impedito di andare in Champions? Sì sicuramente altre squadre, potevamo fare meglio in alcune partite, in cui non abbiamo sfruttato l’occasione di sorpassare le altre che non vincevano. Sono soddisfatto della stagione».

