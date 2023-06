Conferenza stampa Zanetti, il tecnico dell’Empoli parla alla vigilia dell’ultimo match di campionato contro la Lazio

COSA SI ASPETTA – «Il campionato finisce domani e non oggi. Abbiamo la mentalità di far bene, lo abbiamo fatto vedere. Affronteremo la partita con grande rispetto di un avversario autore di un grande campionato e con grande gioco».

HA MAI AVUTO PAURA – «Onestamente paure non ne ho mai avute, non si possono averne in questo lavoro. Ero molto motivato all’inizio, come lo sono oggi, ma in quel momento arrivavo in un Empoli che aveva fatto molti cambiamenti. Le aspettative erano alte, la sfida era importante e cercavo proprio quella. Ho sempre fatto questo tipo di scelte, sapevo di arrivare in un ambiente perfetto. Una squadra sì da riamalgamare, ma l’ambiente lo conoscevo bene».

FUTURO – «La mia prima scelta è quella di parlare con l’Empoli. Io il contratto lo voglio rispettare, credo che già lunedì avremo un incontro. C’è poi anche la questione del direttore, ma non è compito mio parlarne. Sono legatissimo ad Accardi, ha creduto in me ed entrambi abbiamo lavorato come una cosa sola. Ci sono delle cose che vanno chiarite e programmate, da lì in poi ognuno valuterà».

