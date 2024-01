Durante il ritiro del Napoli prima della gara contro la Salernitana è arrivato il presidente azzurro Aurelio De Laurentiis

Come riportato da TMW, il Napoli si sta preparando per la sfida contro la Salernitana, e a far visita al ritiro degli azzurri c’è stato il presidente Aurelio De Laurentiis.

Il presidente azzurro ha avuto modo di parlare sia con la squadra che con il tecnico Walter Mazzarri per poi lasciare il ritiro in attesa del risultato dei ragazzi ai danni dei granata.

