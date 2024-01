Il designatore arbitrale Gianluca Rocchi torna sull’episodio della rete di Frattesi ma non solo.

Gianluca Rocchi a Coverciano ha tenuto una conferenza stampa per fare un primo bilancio sull’operato dei direttori di gara e per difenderli dalle critiche eccessive degli ultimi giorni. “Le ultime due giornate, specialmente l’ultima, siamo scivolati su due bucce di banana evitabilissime e mi sono arrabbiato con i ragazzi. Sentire però che abbiamo sostituito l’arbitro in Inter-Verona per chissà quale disegno, quando invece ha avuto un lutto in casa, mi ha amareggiato molto. Da ora in poi però non accettiamo più tutto: siamo persone per bene, i ragazzi sono persone per bene. Questi ragazzi non li tocca nessuno; se il problema sono io, me ne posso andare anche subito. Sul gruppo Var stiamo facendo un bel lavoro, anche dal punto di vista psicologico con sedute specifiche che ci saranno pure oggi a Lissone. Il gruppo dei varisti va tutelato”.

Davide Frattesi

Errori corretti grazie al V. A. R.

“Grazie al Var ne abbiamo corretti il 90,36%. Avrei preferito fare ancora meglio, ma questo strumento preziosissimo ci ha dato una grande mano. Ci sono stati circa 1.000 controlli Var ufficiali in 190 gare e ci sono stati 78 gli errori ‘riparati’ da questo strumento favoloso. Questi errori sono troppi, anche se 28 sono sul fuorigioco. Mi chiedo: ‘Se in questo campionato ci infilassimo questi 78 errori, noi saremmo stati scortati?’. Alcuni errori sarebbero stati evitabili e mi sono arrabbiato parecchio. Dovevano essere 65…”.

L’ammissione

Il designatore specifica poi che sono 8 gli errori commessi nonostante il V. A. R.: tra questi 2 sono successi nelle gare dell’Inter, a Genova e ovviamente l’ultima contro l’Hellas Verona.

Sul contatto Bastoni-Duda nell’azione del goal di Frattesi

“Non so perché non l’ha colto il Var. L’atteggiamento di Faraoni durante Juve-Verona ci ha fatto arrabbiare tantissimo, ma non ha condizionato la decisione. E così è giusto. Fabbri non dà la giusta importanza al fallo di Bastoni su Duda. Le responsabilità su questo gol sono di entrambi, allo stesso modo”.

