Contatti avviati per l’addio al Milan, c’è l’accordo sulle cifre! Blitz immediato per la chiusura: ecco lo scenario per il rossonero

Contatti avviati per l’addio al Milan, c’è l’accordo sulle cifre! L’ultima rivelazione svela di un accordo ormai prossimo per il rossonero.

Settimana di voci, polemiche e retroscena in casa Milan. Ora però è tempo di mettere a tacere le speculazioni e concentrarsi esclusivamente sul campo. Questa sera, alle 20.45, i rossoneri saranno di scena alla Dacia Arena di Udine per una sfida fondamentale per le loro speranze di qualificazione in Europa. La partita è delicata e ogni errore potrebbe compromettere le ambizioni europee del Milan. Da quanto trapela, Conceicao è pronto a fare scelte audaci, lasciando un big in panchina e cambiando modulo, nella speranza di dare una scossa alla squadra in questo momento cruciale della stagione.

“È finita, vado via a zero”, il big fa tremare il Milan!

Un rossonero al passo d’addio: primi contatti

Nonostante l’attenzione sia tutta rivolta al campo, Radio Mercato continua a tenere alta la temperatura sulle trattative di mercato. Nelle ultime ore, infatti, è emerso che sono già avvenuti i primi contatti per la cessione di un calciatore rossonero in Inghilterra. Secondo le ultime indiscrezioni, l’accordo sarebbe stato praticamente raggiunto, con il club inglese pronto a versare nella casse del Milan la cifra richiesta per il trasferimento. Tuttavia, sulla vicenda potrebbero emergere nuovi sviluppi nelle prossime settimane, e non è escluso che la trattativa prenda pieghe inaspettate.

Contatti avviati per l’addio al Milan, c’è l’accordo sulle cifre!

Le prestazioni di Saelemaekers in questa stagione non sono passate inosservate, tanto che il Milan ha ricevuto diverse manifestazioni d’interesse. La cessione del belga sembra ormai inevitabile, con una valutazione che si aggira sui 23/25 milioni di euro, cifra che il Nottingham Forest sarebbe disposto a soddisfare. I contatti tra i due club sono iniziati già da qualche settimana, con l’interesse concreto della squadra di Premier League. Tuttavia, Saelemaekers ha chiarito che la sua priorità rimane quella di restare alla Roma, dove si trova molto bene. La Roma – scrive Calciomercato.com – è intenzionata a proseguire con l’esterno belga, ma dovrà fare attenzione ai costi dell’operazione. Intanto, Ghisolfi spera che il finale di stagione di Abraham possa far cambiare idea al Milan, che inizialmente sembrava intenzionato a non confermare l’attaccante. Il piano rimane quello di concretizzare uno scambio alla pari tra i due giocatori, come inizialmente concordato.

Leggi l’articolo completo Contatti avviati per l’addio al Milan, c’è l’accordo sulle cifre! Blitz immediato per la chiusura: ecco lo scenario per il rossonero, su Notizie Milan.