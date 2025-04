“Sì al Milan? Mi viene da ridere”: l’agente stoppa sul nascere l’ipotesi rossonera per il calciatore. La clamorosa chiusura apre il caso

“Sì al Milan? Mi viene da ridere”: l’agente stoppa sul nascere l’ipotesi rossonera. Le sue parole aprono il caso, e obbligano a riflettere.

Questa sera, alle 20.45, il Milan è di scena a Udine in una sfida cruciale per le sue ambizioni europee. I rossoneri cercano l’ultimo treno per l’Europa, senza dover passare dalla vittoria della Coppa Italia. Ma a rubare la scena è la Curva Sud, che ha alzato i toni con una mossa che sembra un vero e proprio attacco frontale alla società. La notizia, freschissima, sta già scatenando polemiche tra i tifosi e gli addetti ai lavori. Un clima teso che accompagna il Milan in una partita fondamentale per il futuro del club.

Milan, torna l’incubo del calcioscommesse: un rossonero indagato dalla Procura di Milano

Milan già al lavoro per il futuro e le parole di un agente che fanno discutere

La società rossonera è già al lavoro per costruire il futuro, con scelte forti e decise che segneranno la nuova era del Milan. La nomina del nuovo direttore sportivo è solo la prima pietra di un progetto che vedrà coinvolto anche il mercato, fondamentale per plasmare la squadra del futuro. Nelle ultime ore, l’agente di un calciatore finito nel mirino del Milan ha rivelato qualcosa che potrebbe lasciare tutti di stucco. La notizia, ancora fresca, promette di scuotere l’ambiente e aggiungere nuovi spunti su un mercato che si preannuncia decisivo per le ambizioni rossonere.

“Sì al Milan? Mi viene da ridere”: l’agente stoppa sul nascere l’ipotesi rossonera

Graziano Battistini, agente di Caprile, ha parlato del futuro del suo assistito a Radio Kiss Kiss Napoli, facendo chiarezza sulla situazione del portiere. “Caprile sta facendo bene e ogni volta che scende in campo offre prestazioni regolari e di alto livello”, ha detto l’agente. Il Cagliari, attualmente, detiene il diritto di riscatto per il giocatore, ma la cifra – poco meno di 10 milioni – potrebbe essere un ostacolo. Per quanto riguarda il Milan, Battistini ha sdrammatizzato le voci, affermando con ironia: “Le notizie sul Milan mi fanno sorridere, Caprile è concentrato sulla salvezza con il Cagliari”. Il futuro del portiere, dunque, rimane legato alla sua attuale squadra, con l’obiettivo primario di evitare la retrocessione. Il numero uno dei sari è stato accostato al Milan in quanto, in caso di partenza di Maignan a giugno, poteva rappresentare una valida alternativa.

