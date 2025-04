Asta per il rossonero! Le due big si contendono il giocatore, l’addio a Milanello è ormai certo

Asta per il rossonero! Le due big si contendono il giocatore. Le ultime rivelazione svelano le prossime mosse. L’addio è prossimo.

Il Milan sarà di scena questa sera alla Dacia Arena contro l’Udinese in una sfida fondamentale per la corsa all’Europa. Conceicao ha preparato una doppia mossa clamorosa per la partita: un big rimarrà in panchina e il modulo sarà modificato. Le scelte del mister stanno già dividendo i tifosi, con molti che sperano che questa mossa porti ai tre punti, assolutamente cruciali per mantenere vive le speranze di qualificazione. La tensione è alta, e i rossoneri non possono permettersi altri passi falsi in un momento così delicato della stagione. L’obiettivo è solo uno: vincere.

Milan, torna l’incubo del calcioscommesse: un rossonero indagato dalla Procura di Milano

Due big europee pronte a far follie per il rossonero

Il mercato non dorme mai, soprattutto quando il campionato sta per volgere al termine. Un giocatore del Milan, che non è più certo di restare, avrebbe manifestato il desiderio di cambiare aria. Secondo le ultime indiscrezioni, il club rossonero non si opporrebbe a una cessione, a patto che arrivi un’offerta adeguata. A giugno, due club dal blasone internazionale sembrano essere pronti a fare un forte assalto al calciatore, con l’intenzione di rafforzare la propria rosa. La situazione del giocatore potrebbe diventare uno dei temi caldi del mercato estivo, con sviluppi imminenti.

Asta per il rossonero! Le due big si contendono il giocatore

Malick Thiaw, giovane promessa della difesa del Milan, sembra aver catturato l’attenzione di importanti club della Bundesliga, tra cui il Bayern Monaco e il Bayer Leverkusen. La Bundesliga, nota per la sua capacità di valorizzare giovani talenti, potrebbe rappresentare una destinazione allettante per Thiaw. Stando ai rumors, sia il Bayern che il Leverkusen avrebbero messo gli occhi sul difensore, considerandolo un potenziale rinforzo per le loro retroguardie nella stagione a venire. Tra i due colossi tedeschi interessati – scrive il collega Christian Falk – pare che il Bayer Leverkusen abbia preso un leggero vantaggio nella corsa a Thiaw. Questa inclinazione potrebbe essere dettata da una concreta necessità del club di trovare un degno successore di Jonathan Tah. La presenza di Vincent Kompany, allenatore del Leverkusen, durante il derby di Coppa Italia tra Inter e Milan, ha alimentato ulteriori indiscrezioni sulla forte volontà del club tedesco di puntare sul difensore rossonero come investimento per la difesa.

Leggi l’articolo completo Asta per il rossonero! Le due big si contendono il giocatore, l’addio a Milanello è ormai certo, su Notizie Milan.