Rivoluzione Milan in difesa, uno solo è certo di rimanere: almeno due cessioni, svelato il piano del Club

Rivoluzione Milan in difesa, uno solo è certo di rimanere. L’ultima voce spiega il possibile piano del Club per blindare la retroguardia.

Nel panorama calcistico sempre in fermento, il Milan si prepara a vivere un’estate di grandi cambiamenti, soprattutto per quanto riguarda la sua retroguardia. Dopo una stagione che ha messo in luce diversi limiti nel reparto difensivo, la dirigenza rossonera è chiamata a fare scelte importanti per costruire una squadra più solida e competitiva. La mossa tattica che Conceicao starebbe studiando per stasera a Udine, potrebbe essere la prima conferma in tal senso. Le strategie del club, ancora in attesa di definire le figure cruciali di direttore sportivo e allenatore, sembrano però già delinearsi con decisioni significative su chi verrà confermato e chi, invece, lascerà la squadra.

Contatti avviati per l’addio al Milan, c’è l’accordo sulle cifre!

Dal nuovo DS alla rivoluzione annunciata in difesa

I tifosi attendono con ansia la nomina del nuovo DS del Milan. Solo allora sarà infatti possibile capire meglio che direzione intenderà prendere la società. Le ultime indiscrezioni svelano che sarebbe tornato in auge il nome di Sartori, nonostante un accordo appena trovato con il Bologna. L’unica certezza che appare prendere forma riguarda le mosse della società per rinforzare la difesa: cambio, quasi in blocco, di tutto il pacchetto tranne una eccezione, forse due.

Rivoluzione Milan in difesa, uno solo è certo di rimanere

Il futuro di Pavlovic sembra ancora legato al Milan, seppur le eventuali offerte di mercato potrebbero rivelarsi decisive per la sua permanenza. La situazione degli altri difensori del Milan si presenta variegata. Fikayo Tomori, ad esempio, sembra essere sulla rampa di lancio per la cessione. La sua esperienza in maglia rossonera è stata caratterizzata da un iniziale entusiasmo, svanito però con l’avvicendarsi degli allenatori e un rendimento non all’altezza delle aspettative. La sua partenza appare ormai quasi certa. Al contrario – spiega Milanlive.it – Matteo Gabbia rappresenta un punto fermo per il futuro del club, avendo di recente rinnovato il suo contratto e confermato la sua importanza all’interno della squadra. La posizione di Thiaw rimane invece incerta: nonostante sia considerato il miglior elemento del reparto difensivo, le eventuali offerte da 30-35 milioni di euro potrebbero portarlo lontano da Milano.

