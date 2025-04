Scambio a sorpresa con Tomori sullo stile di Abraham-Saelemaekers: l’affare fa gola al Milan, la trattativa può decollare così

Scambio a sorpresa con Tomori sullo stile di Abraham-Saelemaekers. L’ultima voce di mercato spiazza i tifosi, lo scenario.

Ancora tutto in alto mare al Milan riguardo la scelta del nuovo direttore sportivo. Nonostante i tanti nomi circolati, pochi sono i fatti concreti. Carlo Pellegatti, però, ha rivelato dettagli che potrebbero essere decisivi per capire cosa stia realmente accadendo dietro le quinte. Nel frattempo, le voci di mercato continuano a susseguirsi, e una pista intrigante e inaspettata potrebbe prendere forma nelle prossime settimane. Con il futuro del club in bilico tra incertezze dirigenziali e strategiche, ogni movimento, sia sul fronte DS che sul mercato, potrebbe rivelarsi cruciale per il Milan della prossima stagione.

Scelte chiare per il futuro e un clamoroso scambio con Tomori

La scelta del nuovo direttore sportivo del Milan sarà cruciale per definire la direzione che la società intende prendere nelle prossime stagioni, ma le prime indicazioni sono già chiare. Il futuro di Tomori, infatti, appare decisamente in bilico. Il difensore inglese potrebbe lasciare il club a fine stagione, con voci di mercato che non accennano a fermarsi. Già a gennaio, sembrava che fosse ormai tutto fatto, e la situazione potrebbe riaprirsi in estate, con uno scambio davvero inatteso. Il Milan dovrà valutare attentamente ogni mossa, considerando che un eventuale addio di Tomori potrebbe aprire nuovi scenari sul mercato.

Scambio a sorpresa con Tomori sullo stile di Abraham-Saelemaekers

Il club che sembra più vicino a chiudere per Tomori è il Tottenham. Gli Spurs, dopo una stagione deludente, stanno preparando diversi colpi per rinforzare la squadra. La valutazione del difensore inglese si aggira attorno ai 25 milioni di euro, ma potrebbe partire anche attraverso uno scambio. Per abbassare l’esborso cash, il Tottenham potrebbe inserire nella trattativa Radu Dragusin. L’ex difensore del Genoa non si è mai ambientato pienamente in Premier e non riesce a replicare le buone prestazioni mostrate con la maglia rossoblù. Il Milan potrebbe essere interessato al suo profilo, ma l’operazione non è semplice. Bisognerebbe capire se il Tottenham verserebbe un conguaglio o se l’affare potrebbe essere impostato su uno scambio alla pari. Una soluzione possibile, secondo SpazioMilan.it, potrebbe essere uno scambio di prestiti, simile a quanto avvenuto con Abraham e Saelemaekers.

