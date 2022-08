Contatto Tomori-Sansone, Marelli: «Non è episodio da Var». Così l’ex arbitro sul contatto in area di rigore

Luca Marelli fa chiarezza sul contatto tra Tomori e Sansone nel secondo tempo di Milan-Bologna. Il difensore rossonero ha franato sull’attaccante dei felsinei dopo che quest’ultimo aveva provato un azione individuale in area di rigore. Le dichiarazioni del moviolista a Dazn.

«Sansone è entrato in area e scarica il pallone, poi c’è lo scontro con Tomori che è nettamente in ritardo. Tomori non riesce a fermarsi e il pallone è ancora in gioco. Non è un episodio da VAR perché l’intensità del contatto è dell’arbitro che la vede in campo, ma se fosse stato fischiato il rigore, il VAR non sarebbe intervenuto per revocare».

The post Contatto Tomori-Sansone, Marelli: «Non è episodio da Var» appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG