Conte: «Berlusconi ha segnato un’epoca col Milan». Poi svela un retroscena che poteva legarlo al club rossonero

Al Timone d’Oro ad Arezzo, Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa. Di seguito le sue dichiarazioni sull’ex presidente del Milan Silvio Berlusconi.

CONTE – «Ho la possibilità di parlare di una persona che ha segnato la storia. Come tutte le persone che hanno segnato la storia era una persona divisiva, o l’amavi o lo odiavi. Ma anche chi era contro Berlusconi ha sempre dimostrato grande apprezzamento e grande stima. È stato un visionario. Tutte le cose che si è messo a fare le ha fatte sempre ad altissimo livello. Per quanto riguarda quello che ha fatto a livello calcistico penso che abbia segnato un’epoca con il Milan, ha fatto qualcosa di straordinario. È vero, lui e Galliani hanno provato a portarmi al Milan in passato. Per me questo è motivo di orgoglio e soddisfazione perché parliamo di due persone che mi hanno sempre apprezzato, come io ho sempre apprezzato loro».

