Il tecnico del Tottenham Antonio Conte è positivo al Coronavirus ed ha descritto quanto sia il suo stato di salute.

Antonio Conte ha raccontato quanto sia peculiare lavorare a distanza per via del Covid-19. “Dopo la partita con l’Aston Villa e il giorno successivo ho iniziato ad avvertire un po’ di sintomi lievi e mal di gola. Ho fatto il test ed è risultato positivo, ma ora sto bene“.

“Ho seguito un allenamento a distanza, penso che sabato sarò al mio posto in panchina. Visto il tempo trascorso dalla mia positività, penso di poterci essere sabato. È stata una settimana strana per me e per i calciatori, perché sono abituati ad allenarsi con me e non solo con il mio staff, ma va bene così, hanno fatto un ottimo lavoro“.

