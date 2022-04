L’attuale allenatore dell’Ajax Erik Ten Hag la prossima stagione sarà il tecnico del Manchester United, lo ha annunciato stamattina il club.

Il Manchester United ha appena annunciato ufficialmente Erik Ten Hag come nuovo allenatore per la prossima stagione; l’olandese, secondo Sky Sport News dovrebbe firmare un contratto fino al 2025 con opzione per un altro anno con ingaggio da due milioni a stagione.

Cristiano Ronaldo

Ecco le prime parole del successore di Ralf Rangnick: “È un grande onore essere nominato allenatore del Manchester United. Sono estremamente entusiasta della sfida che ci attende. Conosco la storia di questo grande club e la passione dei tifosi, e sono assolutamente determinato a costruire una squadra in grado di raggiungere i successi che meritano. Sarà difficile dire addio all’Ajax dopo questi anni incredibili. Posso garantire ai tifosi il mio completo impegno e concentrazione per portare questa stagione a una conclusione positiva prima di trasferirmi allo United“.

