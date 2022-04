Il tecnico del Tottenham Antonio Conte ha parlato del prossimo match che lo vede protagonista contro la squadra di Christian Eriksen.

Antonio Conte ha espresso tutta la sua felicità per il ritorno in campo di Christian Eriksen: i due si scontreranno domani in Premier League per la prima volta dopo il malore avuto dal danese, ecco le parole dell’allenatore. “Innanzitutto, sono molto felice di vederlo in campo perché le immagini sono state terribili per tutti. Abbiamo sofferto molto per lui e la sua famiglia”.

IM_Antonio_Conte

“Ho avuto l’opportunità di incontrarlo quando era appena arrivato a Brentford, ho parlato con lui e la sua famiglia. Non parliamo solo di un giocatore importante, ma di un grande uomo. Auguro a lui e alla sua famiglia il meglio per il presente e il futuro. Incontrarlo dopodomani per una partita sarà un piacere. E’ incredibile perché non succede molte volte che un giocatore torni a giocare dopo quanto è successo a Christian. Vederlo giocare a calcio mi rende molto felice perché so che il calcio è vita“.

