Cristiano Ronaldo aspettava due gemelli ma uno dei due non ce l’ha fatta, come annunciato dallo stesso attaccante del Manchester United. Durante l’ultima partita del Liverpool tutto il pubblico presente ad Anfield gli ha dedicato l’inno “You’ll never walk alone” precisamente al settimo minuto, come il numero della sua maglia.

Si tratta della prima volta che il celebre coro non viene cantato per incitare i Reds; l’ex calciatore della Juventus ha ripubblicato il video sui suoi social ringraziando sentitamente i tifosi con questo messaggio. “Un mondo… Uno sport… Una famiglia globale… Grazie, Anfield. Io e la mia famiglia non dimenticheremo mai questo momento di rispetto e compassione”

