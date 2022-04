Oggi pomeriggio andrà in scena Brentford-Tottenham ovvero Eriksen contro Conte, gara anche da ex per il danese tra l’altro.

Gran parte della conferenza stampa pre-match di Antonio Conte è stata dedicata all’argomento Christian Eriksen, ecco le parole del tecnico del Tottenham. “Christian ha giocato qui per molti anni e sicuramente i tifosi lo hanno apprezzato molto. E ora la cosa più importante è che continui a giocare… ma sabato spero che non giochi così bene! Ma solo sabato. Ma per continuare così e per dimostrare che è Christian Eriksen“.

Christian Eriksen

“Di sicuro, lavorare di nuovo con Christian è una fantastica opportunità perché mi è piaciuto il tempo trascorso insieme all’Inter. Quando ha capito cosa volevo da lui ha giocato e abbiamo vinto insieme il campionato in Italia. Quando hai questo tipo di giocatore – un grande giocatore, un brav’uomo – penso che a ogni manager faccia piacere lavorarci. A gennaio nessuno conosceva la situazione di Christian, che poteva giocare. Di sicuro dobbiamo essere felici e io sono la prima persona ad essere felice di vederlo di nuovo in campo e di giocare a questo tipo di calcio. Di solito quando si verificano questo tipo di situazioni, la prima domanda della gente è: tornerà nello stesso modo prima che accadesse? Questo, sta dimostrando che forse sta meglio“.

