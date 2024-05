L’allenatore leccese è ancora senza squadra nonostante uno status da top: molteplici le ragioni per cui c’è questo vero e proprio paradosso.

Sono parecchie le squadre in Italia ed all’estero che cambieranno allenatore in queste e nelle prossime settimane, tra queste ci sono anche Milan, Juventus e Napoli. Suona molto strano che nessuna di queste si sia ancora fiondata su Antonio Conte, probabilmente il migliore allenatore attualmente svincolato.

Antonio Conte

Vincente ma a che prezzo?

La Gazzetta dello Sport prova a spiegare i motivi per cui l’ex tecnico di Tottenham ed Inter tra le altre viene poco considerato in questo momento. Conte ha una personalità molto forte ed una competitività elevatissima: si tratta di caratteristiche ambivalenti perché se spingono calciatori e non solo a dare forse anche più del massimo, quando le cose non vanno bene la cosa si ritorce contro. Il pugliese non accetta di perdere e quando inevitabilmente succede l’allenatore non è tenero con nessuna componente della sua squadra, pubblicamente e non. Non mancano in questi casi critiche anche veraci a dirigenti: serve una società forte per “tenergli testa” ed incanalare il tutto nel verso giusto. Forse è per questo che il Milan non lo ha neanche considerato come successore di Pioli?

I pro

I tifosi chiaramente la vedono in maniera totalmente differente: il curriculum di Conte è estremamente esplicito, tranne a Londra ha vinto ovunque, anche in posti in cui non lo si faceva da tempo. L’allenatore costa tanto in termini di stipendio e di campagne acquisti ma al contempo fa anche ricavare grosse somme alle squadre allenate, si veda le cessioni di Lukaku e Hakimi solo per citarne alcune.

L’articolo Conte fantastico agli occhi dei tifosi ma al contempo decisamente poco ambito dalle dirigenze proviene da Notizie Milan.

