Entrambi i trequartisti stanno disputando una grandissima stagione e l’interrogativo effettivamente ci sta.

Il Milan all’inizio di questa stagione ha vissuto un cambio sulla trequarti: è stato prelevato per 20 milioni dal Chelsea Christian Pulisic per sostituire Brahim Diaz che era stato richiamato dal Real Madrid dopo 3 anni di prestito.

Molto discusso

Lo spagnolo è stato spesso argomento di discussione tra tifosi ed addetti ai lavori: dotato di grande tecnica ed imprevedibilità, tendeva però a scomparire qualche volta di troppo. In Spagna, contrariamente a quanto si potesse pensare, si è ritagliato uno spazio forse anche superiore alla “riserva di lusso”. L’ispano-marocchino ha realizzato 12 goal e 6 assist in 43 presenze, numeri veramente notevoli soprattutto se si considera che a Milano non ha mai superato quota 7 reti in stagione.

Mg Milano 14/02/2023 – Champions esultanza gol Brahim Diaz

Miglior stagione di sempre

Pulisic è forse il migliore tra gli acquisti realizzati la scorsa estate: i numeri dicono addirittura 15 goal e 10 assist in 48 presenze. Meglio di quando era a Dortmund, meglio della stagione successiva al suo arrivo al Chelsea per ben 60 milioni di euro. La Gazzetta dello Sport sostiene che l’americano sia riuscito a far dimenticare Brahim Diaz a suon di reti ed ottime prestazioni: entrambi possono giocare in tutti i ruoli della trequarti ed entrambi restano discontinui ma forse l’americano meno rispetto al collega ora al Real Madrid.

L’articolo Pulisic “oscura” il ricordo di Brahim Diaz? Cosa dicono i numeri proviene da Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG