Conte Juve, la rivelazione sull’ex ct della Nazionale: «Non gli dispiacerebbe questa ipotesi». Ecco le ultime

Arriva un’importante indiscrezione per quanto riguarda il futuro di Antonio Conte, che piace alla Juventus in vista della prossima stagione, in caso di separazione con Massimiliano Allegri.

Secondo quanto riporta Sportitalia, all’ex ct non dispiacerebbe l’opzione Paris Saint-Germain (dipendente dal percorso in Champions League): Campos però ad oggi preferirebbe un’opzione più facilmente manovrabile.

The post Conte Juve, clamorosa rivelazione: «Non gli dispiacerebbe questa opzione» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG