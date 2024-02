Stefano Mauri ha parlato dell’attaccante numero 9 della Juventus Dusan Vlahovic. Ecco le sue dichiarazioni TvPlay

L’ex calciatore Stefano Mauri, a TvPlay, ha parlato dell’attaccante della Juventus Dusan Vlahovic.

PAROLE – «Ha sempre avuto un rapporto non proprio sereno con gli arbitri. Deve ancora migliorare nelle gare di cartello, entra in campo con troppa tensione. Negli ultimi tempi l’ho visto più tranquillo, sta meglio sia fisicamente che psicologicamente. Gestire le partite di cartello? Non è facile riuscire a farlo, perché tutti si aspettano sempre tanto da uno come lui».

