Conte Juve: il tecnico può tornare a Torino la prossima estate. TUTTI i dettagli legati all’ex allenatore bianconero

Secondo quanto riferito da Calciomercato.com, Antonio Conte tornerà ad allenare nella prossima stagione, con quattro squadra in lizza per accoglierlo in panchina: Manchester United, Roma, Napoli e Juve.

Tornare in bianconero, dunque, sarebbe un’ipotesi da non scartare per il tecnico, anche se c’è da capire quale sarà il futuro di Massimiliano Allegri.

