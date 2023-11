Claudio Fenucci, amministratore delegato del Bologna, è tornato sul mancato rigore con la Juve per il contatto Iling Ndoye

Al Corriere di Bologna, l’amministratore delegato rossoblù Claudio Fenucci è tornato sul mancato rigore con la Juve per il contatto Iling Ndoye.

PAROLE – «A Torino l’intervento era necessario perché dopo 4 anni di Var non si poteva giustificare un errore simile, era un’indicazione forte al mondo arbitrale per migliorare i processi tra Var e campo. Lamentarsi degli arbitri per chiedere rispetto non ha senso e non porta niente. Poi le polemiche non finiranno mai»

