Conte-Juventus, non è finita: intreccio incredibile con Spalletti

Antonio Conte e la Juventus, un legame che ha segnato un’era bianconera e che potrebbe non essere così lontano dal rivivere. Nonostante le voci sul presente dell’allenatore e il suo legame con il Napoli, dove sta vivendo un periodo di stabilità, gli intrecci tra le sue intenzioni future e quelle della Juve sono tutt’altro che chiari.

A rivelare uno scenario intrigante è stato Fulvio Collovati, ex difensore ed esperto di calcio, che in un’intervista a Sportitalia ha tracciato un possibile futuro per Conte che non esclude affatto un ritorno alla sua ex squadra. Seppur la sua esperienza attuale con il Napoli sembri solida, con l’allenatore che ha recentemente trovato una sua dimensione nella città partenopea, Collovati ha messo in luce un aspetto che molti avevano già intuito: nel cuore di Conte, la Juventus resta molto più che un sogno.

Legame Conte-Juve e futuro al Napoli

“Conte sta bene a Napoli, ma nel suo cuore c’è sempre stata l’idea di tornare alla Juve,” ha dichiarato Collovati, facendo riferimento a una passione mai sopita per il club bianconero. Non si può negare che l’allenatore, pur trovando successo e serenità con il Napoli, sia sempre stato legato a un concetto di crescita e vittorie che a Torino ha vissuto intensamente.

Le parole di Collovati mettono in evidenza una realtà che non era del tutto evidente: nonostante le soddisfazioni recenti con il Napoli, il legame con la Juventus resta uno dei più concreti per Conte. Le sue dichiarazioni fanno capire che l’allenatore non ha mai dimenticato il suo passato a Torino, tanto che un ritorno potrebbe non essere solo un’ipotesi, ma una realtà concreta in un futuro non troppo lontano.

Spalletti e il rinnovo con la Juventus

Il possibile ritorno di Conte si intreccia con una situazione che riguarda direttamente Luciano Spalletti e il suo futuro alla Juventus. Nonostante le ottime prestazioni con la squadra bianconera, il rinnovo del suo contratto non è ancora stato ufficialmente firmato. Collovati ha suggerito che la permanenza di Spalletti a Torino potrebbe durare ancora un paio d’anni, ma dopo questo periodo, la strada potrebbe essere tutta in discesa per il Conte-bis.

Secondo il campione del Mondo 1982, dopo l’eventuale partenza dell’attuale allenatore dei piemontesi, il trainer leccese sarebbe pronto a riprendere le redini della squadra, tornando così in un ambiente che, pur con un cambiamento di contesto, sarebbe sempre il suo. Le dinamiche potrebbero evolversi in modo interessante, ma questa resta un’ipotesi da non sottovalutare, anche se non per l’immediato futuro.